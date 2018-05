Um incêndio em vegetação foi registrado em Irani nesta quinta-feira, dia 31 por volta das eu uma plantação de pinus e eucalipto na comunidade de Linha Pingador, interior do município de Irani.

Bombeiros Voluntários foram até o local para realizar o combate as chamas durante aproximadamente uma hora e após a realização de rescaldo.

O fogo atingiu uma área de aproximadamente 20.000 m², sendo que este total foi em três propriedades distintas, sendo que a intervenção dos Bombeiros contribuiu para que outras áreas fossem danificadas.

As propriedades são dos senhores iniciais N.C., S.C. e C.C., ressaltando que estes não estavam no local no momento da realização do combate.