A celebração do Corpus Christi nesta quinta-feira, dia 31

A celebração do Corpus Christi nesta quinta-feira, dia 31, teve procissões, missas e os famosos tapetes coloridos, feitos de serragem, flores, pó de café, tampinhas e cartazes e outros materiais, pelas ruas do Brasil.

Em Concórdia, não foi diferente. O tempo firme e o calor da tarde desta quinta-feira, dia 31, permitiram que boa parte da fieis concordienses fossem até as ruas centrais da cidade participar do tradicional ritual religioso.

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.