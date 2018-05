Caminhoneiros que estiveram até esta quarta-feira (30) mobilizados na SC-150 no Oratório do Caravággio em Ouro realizaram na manhã desta quinta-feira (31) um gesto de solidariedade. Eles doaram ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e ao abrigo CASA LAR alimentos e produtos de higiene que restaram da concentração.

De acordo com uma das organizadoras do movimento, Adelina Cordeiro, há bastante comida e itens de higiene e limpeza que vão ajudar nos trabalhos das duas entidades para atender as crianças e jovens abrigados na CASALAR e também às pessoas carentes atendidas pelo CRAS.

Adelina agradece o empenho dos colegas motoristas na paralisação e admite que a mobilização foi ordeira e respeitosa. “Lutamos por uma causa comum e por isso nos sentimos com a sensação de termos feito nossa parte”, avalia. O grupo permaneceu por uma semana no local, no entroncamento com a SC-467 que liga a Jaborá.

Durante esse tempo os manifestantes receberam diversas doações de comerciantes e populares.

Fonte: Michel Teixeira.