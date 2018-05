Com sorteio realizado na tarde de hoje na Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia (ADR) foram definidos os grupos referentes à fase seletiva dos 11º Joguinhos Abertos que ocorrerão de 8 a 10 de junho em Concórdia. Cada modalidade, handebol masculino e feminino, futebol masculino, futsal masculino e feminino, classifica um para a fase Estadual.

No futebol masculino a chave é única e composta por Concórdia, Catanduvas, Jaborá, Arvoredo e Herval D'Oeste. Concórdia estreia às 14h30, de 8 de junho, no Estádio Municipal Domingos machado de Lima, contra Jaborá.

O futsal feminino ficou no grupo B junto com Herval D'Oeste e Itá. Joga no dia 8, às 10h30, na SER Sadia, com Itá.

O handebol feminino possui equipes de Concórdia, Luzerna e Joaçaba. O time concordiense joga com Joaçaba, às 1045, contra Joaçaba. O masculino, às 15h30 contra o perdedor do jogo 1 ou Luzerna. Partidas no ginásio da UnC.

Fonte:ASCOM/FMEC