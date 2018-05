Concentração será na Rua Coberta, com saída em direção às via centrais de Concórdia

Nesta quinta-feira, 31 de maio, é feriado de Corpus Christi. Em Concórdia as crianças da catequese da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, equipe da pastoral, ministros de culto e alguns casais trabalham desde às 7h na confecção de tapetes. A tradicional procissão vai iniciar às 14h, com saída da Rua Coberta, e terá transmissão da Rádio Aliança.

Frei Douglas Machado reforça que na noite desta quinta-feira, 31, também acontece a missa da trezena de Santo Antônio às 19h, na Igreja Matriz. Durante todo o dia de hoje haverá venda de pães, bolachas, mondongo e carnes assadas no pavilhão Cinqüentenário. O atendimento vai até as 20h.

Sobre a data

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.