Os transportadores que estavam parados em Concórdia há 10 dias deixaram os pontos de mobilização. Caminhões que estavam estacionados começaram a sair ainda na noite de quarta-feira e na manhã desta quinta, dia 31, já não havia mais locais de protesto.

Os caminhoneiros chegaram a estabelecer cinco pontos de manifesto em Concórdia ao longo dos 10 dias. Três na BR-153, um no trevo principal, um no acesso a Tamanduá e outro no acesso ao Contorno Norte. Também havia pontos no Bairro Guilherme Reich e na SC-283, em Santo Antônio, na saída para Seara.

De acordo com informações da PM, não há mais mobilização nestes locais e não houve nenhum confronto, os transportadores saíram por conta própria. Durante os 10 dias de paralisação em Concórdia, a mobilização foi pacífica e não houve obstrução de vias.