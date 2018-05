Considerado pelo Palácio do Planalto um dos líderes mais “radicais” da paralisação dos caminhoneiros, Wallace Landim, o “Chorão”, pediu aos motoristas nesta quarta-feira (30) que desfaçam os acampamentos e bloqueios em rodovias de todo o país.

Em vídeo gravado, segundo ele, às 9h35 desta quarta-feira (30) em Brasília, “Chorão” pediu que os motoristas se dirijam para Brasília a fim de um grande protesto. Ele reconheceu que não conseguiu nenhuma interlocução com o Palácio do Planalto desde que chegou à capital, na segunda-feira (28). “Quero dizer aos companheiros que o governo não nos recebeu. Descartamos todas nossas energias, força, que a gente podia, e o governo negou o diálogo.”

​Chorão” pediu “a todos os companheiros que levantem, sigam em diante, descarreguem seu caminhão para a população não pagar, que a população não tem culpa. Nos ajudou até agora”. O motorista disse que “não participou, não compactuou com sindicato, cooperativa, federação” que aceitaram um acordo com o governo federal.

O caminhoneiro pediu que os manifestantes, depois de encerrarem suas viagens e entregarem seus produtos, se dirijam a Brasília com seus “cavalinhos”, apelido para os cavalos mecânicos, a parte dianteira dos caminhões de reboque. A ideia, segundo “Chorão”, é forçar o Planalto a abrir uma negociação. “Que aqui [Brasília] nós vamos continuar. Nós precisamos colocar aqui uns 50 mil caminhões aqui dentro, ‘cavalinho’, o que seja. Então eu preciso da compreensão de vocês, para a gente forçar o governo a ter um diálogo. “Chorão” disse que “não participou, não compactuou com sindicato, cooperativa, federação” que aceitaram um acordo com o governo federal.

Postado em redes sociais e aplicativos de celulares, o vídeo de “Chorão” logo repercutiu entre caminhoneiros. Os vídeos gravadas em resposta ao apelo de “Chorão” indicavam uma divisão entre os motoristas. Com 17 mil visualizações às 16h30 desta quarta-feira (3), um motorista que não se identificou disse que “Chorão” está “lá em Brasília nos representando”. “Quem quiser descarregar, descarrega. Ele está pedindo para evitar as carretas para agente ter espaço. [...] O apelo dele é o seguinte, é tudo ou nada. Ele disse que nas estradas não adianta mais [ficar].”

Outro caminhoneiro aparece no vídeo e diz que seus colegas “estão saindo agora para o Congresso [Nacional]. Eles vão se preparar nesse momento para se manifestar. Porque até o momento o presidente Temer só está mentindo, enganando a população”.

O apelo de “Chorão”, contudo, não deverá ser atendido por vários outros caminhoneiros. Também em vídeo gravado às 11h45min, segundo ele, um motorista que disse estar em um bloqueio em Aparecida de Goiânia (GO) afirmou que “a paralisação não vai acabar a mando de uma pessoa que se vendeu ao governo mais uma vez. A gente não vai acatar o que você ["Chorão"] falou porque nossos objetivos não foram alcançados”. Ele questionou a liderança de “Chorão” e disse que ele "não tem voz ativa sobre nós, nós somos autônomos de todo o Brasil".



Informações Folha.uol