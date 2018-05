A previsão do governo é que até o fim de semana todas as cidades catarinenses tenham a rotina retomada

Os órgãos de segurança e secretarias do governo do Estado trabalham em conjunto para reestabelecer a ordem e garantir aos cidadãos a rotina de trabalho e vida. A determinação do governador Eduardo Pinho Moreira é “manter a lei e fazer com que a vida dos catarinenses seja normalizada”. Segundo o governo do Estado, as forças de segurança estão liberando a passagem de veículos em todas as rodovias, além de manter o direito de ir e vir das pessoas. Outro ponto de atuação da Secretaria de Segurança Pública é ajudar a liberar os caminhoneiros que querem se desvincular do movimento.

Ações

Nesta quarta-feira, 30 de maio, as ações serão intensas para que a lei seja cumprida e tudo volte ao normal o mais rápido possível. A previsão do governo é que até o fim de semana todas as cidades catarinenses tenham a rotina normalizada.

Cidades como a capital Florianópolis, São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçu voltaram a receber combustível para abastecimento da população em geral a partir de base da Petrobras de Biguaçu. A PM também trabalhou na escolta de caminhões conteineres para o Oeste do Estado permitindo a armazenagem de animais abatidos em ambientes refrigerados e numa frota de caminhões com querosene a partir de Araucária (PR) para os aeroportos de Joinville, Navegantes e Florianópolis.

“A gente vem acompanhando o movimento desde o início, e percebemos que houve uma mudança de procedimentos, de ânimo e de atitude em relação à preservação da ordem. O movimento que parecia mais ordeiro, agora parece ter sido infiltrado por pessoas que têm utilizado estratégias violentas, de coerção e resistência, até mesmo às ordens legais, que têm inclusive causado confrontos”, disse o comandante geral da Polícia Militar, coronel Araújo Gomes.





Manutenção da ordem

"O Estado tem trabalhado com a garantia de fornecimento dos itens que consideramos essenciais e alguns críticos, durante a semana de paralisação. Foram intensas conversações a fim de manter determinadas rotas que considerávamos seguras pra esse tipo de manutenção, mas chegamos a um estágio agora que precisa de novas medidas", destacou o secretário de Segurança Pública, Alceu de Oliveira Pinto Júnior.

O secretário destacou ainda "que a lei há de ser cumprida em relação às liminares que temos recebido e o próprio abastecimento da população que chegou efetivamente ao seu limite. Então as forças de segurança, principalmente, não evitarão esforços para manter uma corrente de abastecimento que tende a normalizar essa situação", concluiu.

Fonte: SECOM