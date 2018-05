Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público notificaram (notificar significa dar conhecimento de algo a alguém) nesta manhã de quarta-feira, 30, líderes dos movimentos que impediam passagem de caminhões e de cargas nas rodovias da região de Concórdia. O Judiciário determinou que não seja mais obstruída em qualquer rodovia catarinense a locomocação de pessoas e veículos. A multa diária é de R$ 100 mil para as pessoas jurídicas e de R$ 5 mil para as pessoas físicas que descumprirem a ordem.

Na BR 153 em Concórdia, a notificiação foi entregue às 11h30. O caminhoneiro Charles Vivan disse à imprensa que a orientação é cumprir a ordem e ressaltou que a manifestação sempre foi pacífica. Segundo ele, dois motoristas de empresas de outras regiões decidiram seguir viagem. Ele também acrescentou que a concentração no trevo continuará até que os compromissos assumidos pelo governo sejam colocados em prática. Agora as autoridades de segurança notificarão também os demais pontos de mobilização.

Com a decisão judicial e as notificações feitas, o reflexo poderá ser a retomada das atividades econômicas em toda a região, especialmente nas agroindústrias. Na região de Seara, os movimentos também estão sendo notificados.

O comandate do 20º Batalhão da Polícia Militar, Sérgio Vargas, afirmou que as autoridades de segurança estão conversando com os manifestantes. "Estamos explicando sobre as decisões judiciais que estão sendo determinadas. Eles podem fazer as manifestações, mas desde que haja o desbloqueio das vias (sem a colocação de cones) e fiquem afastados 50 metros da pista", afirmou Sérgio Vargas. Ele também pontuou que a polícia quer que ocorram os desbloqueios, para que não seja preciso chegar ao ponto de fazer a escolta de caminhões aqui na região. "A Polícia Militar acredita nas boas relações e nesse entendimento, as ordens estão vindo e temos que cumprir".