Algumas liminares da Justiça estão permitindo o transporte de combustíveis com escolta policial, em alguma regiões

Várias liminares estão garantindo que o transporte de combustíveis seja feito pelo país, com escolta policial. O presidente do Núcleo dos Postos de Combustíveis da Associação Empresarial de Concórdia, Armi Parisenti, diz que o município continua desabastescido na manhã desta quarta-feira, 30 de maio. “Está acontecendo um movimento com liminares judiciais e o combustível está chegando em algumas regiões de Santa Catarina”, comenta.

Segundo Parisenti, é possível que entre hoje e amanhã Concórdia receba combustíveis para os serviços prioritários como polícia, bombeiros e veículos da saúde. “Assim que tivermos combustíveis para abastecer a população, nós vamos informar. Estamos sem há oito dias e queremos que volte à normalidade”.

Caso chegue combustível em Concórdia nesta quarta-feira, o abastecimento ainda será racionado. “Nem todos os postos terão combustíveis ao mesmo tempo. Vai demorar de três a quatro dias para normalizar, porque a demanda é bem grande”, explica o presidente.