O serviço aeropolicial sediado em Chapecó Saer garantiu realizou na manhã desta quarta-feira, dia 30, mais uma remessa de medicamentos para atender pacientes internados no Hospital São Francisco e unidades da região.

De acordo com as informações do diretor do HSF, Édio Rossett, com a garantia dos medicamentos chegando de helicóptero os serviços seguem normais, exceto as cirurgias eletivas que foram suspensas desde a semana passada.

Os medicamento servem para tratamento de pacientes de alta complexidade.