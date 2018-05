Seguindo uma orientação da Amauc, os 14 municípios da região devem decretar ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 1º. A medida está sendo adotada em função da falta de combustíveis, gás e demais produtos.

Em entrevista ao Jornalismo da Aliança nesta quarta-feira, dia 30, o prefeito de Seara e presidente da Amauc, Edenílson Canalle, conta que a situação dos municípios está complicada. “Não tínhamos mais a prática do ponto facultativo, mas infelizmente vamos ter que fazer isso. Fizemos uma conferência com a Educação e percebemos que professores já têm dificuldade para ir ao trabalho, os municípios estão ficando sem combustível, faltam outros materiais nas escolas, então, após o feriado desta quinta, a sugestão é essa”, explicou.

No início desta semana as Prefeituras da região confirmaram que já faziam "manonbras" para manter os serviços básicos. Todas deram prioridade para a Saúde. Algumas suspenderam aulas e outras ainda seguem com atividades nas escolas. Serviços de máquinas e caminhões também foram reduzidos ou parados.