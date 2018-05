Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Catarinense dos Criadores de Suínos (ACCS), FIESC (Região Alto Uruguai), e 8ª Subseção da OAB/SC publicaram manifesto nesta terça-feira, 28, em que fazem um apelo para que os bloqueios sejam suspensos e para que os caminhoneiros retornem com as atividades.

“Nesse momento, é preciso ponderar sobre os reflexos das paralisações, sobretudo, para o produtor rural e para a economia do Oeste Catarinense”, enfatiza o documento.

As entidades dizem que é “notório que os frequentes e abusivos aumentos no preço final do óleo Diesel – resultado de uma política de reajustes sincronizada com o mercado mundial adotada pela Petrobras – está inviabilizando a atividade de transporte rodoviário de cargas. Por essa razão, as entidades já haviam manifestado apoio ao movimento dos caminhoneiros”.



A manifestação das entidades assinala que “a diminuição da carga tributária, a redução do preço final na bomba e a instituição de prazo mínimo de 30 dias para anúncio de reajuste, além da destinação de 30% dos fretes da Conab para os transportadores autônomos anunciadas pelo Governo Federal e pelas entidades classistas na última semana são conquistas reais que impactarão positivamente na atividade rodoviária”

Na avaliação do documento, “apesar desses avanços e da formalização de um gesto de acordo, ainda não ocorreu a esperada suspensão do movimento”.



A nota conjunta chama atenção para os efeitos colaterais da paralisação: “Nesse momento, toda a sociedade está prejudicada e, em especial, importantes cadeias produtivas ligadas ao agronegócio no grande oeste catarinense, que sofrem pesadas perdas e estão ameaçadas de entrar em colapso. É o caso da avicultura industrial, da suinocultura industrial, da pecuária leiteira, dos hortifrutigranjeiros, dos grãos e frutas etc”.



“Os prejuízos na agricultura já são imensos e irreversíveis”, indicam as entidades empresariais e OAB. Para elas, a continuidade da paralisação pode agravar ainda mais a situação, com a perda de mercados mundiais em face do não cumprimento dos prazos de embarque e o surgimento de patologias decorrentes de mortandade de animais.