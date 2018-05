Vídeo - Incêndio em vegetação assusta moradores no Renascença em Concórdia

Um incêndio em vegetação assustou moradores do bairro Renascença em Concórdia, no final da tarde de terça-feira, dia 29. O fogo atingiu a mata seca de quatro lotes e chegou próximo a duas casas. As chamas também quase atingiram os fios de energia elétrica. Ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e fizeram o combate às chamas e o rescaldo. "O incêndio estava próximo a duas casas, uma habitada e outra sem moradores. O local já foi alvo de outros incêndios também. Hoje, a vegetação queimada era rasteira, mas acumulada, e por isso as chamas eram altas. Não houve feridos e nem danos em bens materiais", relata o bombeiro Ari Delgado.

Além de batedores a guarnição utilizou cerca de 500 litros de água para apagar o fogo. A área queimada fica entre lotes das ruas Índia e Ari Maier.

Vídeo: Claudemir Varela