Decisão é da Secretaria da Saúde por causa das dificuldades de mobilidade com a paralisação do transporte de carga

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 8 de junho, informou a Secretaria da Saúde de Santa Catarina, por causa das dificuldades de mobilidade enfrentadas pela população em função da paralisação iniciada pelos caminhoneiros.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive-SC) disse que monitora a situação atual e que, se houver necessidade, vai promover outras ações para garantir que pessoas que façam parte dos grupos prioritários para a vacinação possam ter acesso à imunização.

Fazem parte do grupo prioritário idosos, gestantes, puérperas, indígenas, crianças, profissionais da saúde, professores, detentos e funcionários do sistema prisional, além de portadores de comorbidades.

A paralisação dos caminhoneiros não afetou a logística de distribuição da vacina, disse a Dive-SC, porque as doses já tinham sido transportadas para todas as regionais do estado.

Cobertura

A cobertura vacinal dos grupos prioritários em Santa Catarina é de 72,88%, com 1.005.681 doses aplicadas até as 14h20 desta terça-feira (29).

O público-alvo com maior cobertura até o momento é o de idosos (87,29%), seguido por indígenas (83,09%) e mulheres cujo parto ocorreu há até 45 dias (79,44%), segundo o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) do Ministério da Saúde.

Até o dia 28, as regionais que tiveram maiores coberturas vacinais dos grupos prioritários foram Concórdia (85,69%) e Laguna (85,55), enquanto as que registram os menores índices foram Lages (64,18%) e Florianópolis (65,07%).

Informação G1 SC