Agricultores, empresários, comerciantes, representantes de entidades e a população em geral, participaram de uma mobilização na tarde desta terça-feira, dia 29, em Piratuba. Eles manifestaram apoio aos transportadores que estão parados e aproveitaram para levantar pautas locais, como a revitalização das rodovias de acesso ao município.

Muitos tratores, carros, cavalos, motos e caminhões fizeram uma carreata, que saiu do Acesso Sul, passou pela Avenida 18 de Fevereiro, Rua Governador Jorge Lacerda em frente à Prefeitura, Câmara de Vereadores e parou na Praça do Ferroviário, onde os participantes cantaram o Hino Nacional. Os organizadores se manifestaram no local.

De acordo com informações dos organizadores, várias lojas fecharam as portas durante o protesto, para auxiliar. Além de declarar apoio aos transportadores que estão parados há nove dias, pedindo melhorias nos valores do óleo diesel, os piratuibenses também solicitaram a redução dos impostos sobre os demais combustíveis, sobre a conta de energia elétrica, fim da cobrança do 3º eixo (suspenso), redução dos salários e benefícios dos deputados e senadores, leis que permitam a exoneração dos cargos comissionados e recuperação urgente da SC 150 – que liga Piratuba a Capinzal e da SC 135, entre Piratuba e a Usina de Machadinho.

O movimento foi pacífico e não houve obstrução de ruas da cidade ou de rodovias de acesso.