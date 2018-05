Para ministro Sérgio Etchegoyen, instituições militares estão presentes no ambiente democrático, garantindo segurança

General diz que intervenção militar é assunto do século passado

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sergio Etchegoyen, afirmou nesta terça-feira (29) que as Forças Armadas não pensam em intervenção militar.

"Eu vivo no século 21 e está divertidíssimo. O farol que eu uso para me conduzir é muito mais potente que o retrovisor. Não vejo as Forças Armadas pensando nisso e não conheço absolutamente", afirmou.

Para ele, o tema é um "assunto do século passado" e que não faz "nenhum sentido" diante da maturidade da sociedade brasileira.

"Ainda há pessoas que acham que essa alternativa é possível. É importante sabermos o motivo para identificarmos onde erramos", disse.

Ele general sugeriu que os analistas políticos estudem os motivos dos pedidos por intervenção militar, presente em algumas manifestações populares, como a realizadas nesta mobilização dos transportadores.

"Por que chegamos a uma situação que parte de um movimento de oportunistas acha que isso é uma situação razoável e acha que isso seja situação sobre a mesa?", questionou.

Ele ressaltou que militares já se posicionaram sobre o assunto e que quer construir um país em que não se busque encontrar um problema onde não há.

"Não vou procurar problema onde está iluminado, mas onde está escuro. As incógnitas são de por que chegamos a isso", disse.

Segundo ele, as instituições militares, como as Forças Armadas, estão sempre presentes no ambiente democrático, garantindo na segurança e a ordem.

Com informações da Folha.uol