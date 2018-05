Reunião ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 29 no Trevo da BR 153

O comandante da Polícia Militar, Sérgio Vargas, o Delegado Regional Marcelo Nogueira, Policia Rodoviária Federal e membros da Defesa Civil, estiveram reunidos com representantes do movimento dos caminhoneiros em Concórdia na manhã desta terça-feira, dia 29, no trevo de acesso ao município.

De acordo com as informações, o setor de segurança pública está negociando com os caminhoneiros a possibilidade de liberação de algumas cargas, principalmente aquelas que são necessárias para manutenção dos serviços essenciais para a população.

Os caminhoneiros também encaminharam alguns pontos que o setor de segurança pública, que será analisado.

Um novo encontro acontecerá ainda nesta tarde entre os membros do comitê de crise.