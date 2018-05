Em 18 de janeiro de 2013, no Bairro Nova Brasília, em Concórdia, após uma discussão, um homem efetuou disparos de arma de fogo contra seu desafeto, não conseguindo atingi-lo em razão do erro de pontaria e da fuga da vítima.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) processou o suspeito por homicídio tentado, pois o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Após a tramitação do processo, o Ministério Público sustentou a condenação pelo homicídio tentado no Plenário do Tribunal do Júri de Concórdia, em agosto de 2017. Na ocasião, o Conselho de Sentença, formado por 7 jurados, acolheu o pedido do MPSC e reconheceu a prática do homicídio tentado, bem como rejeitou as teses da defesa da defesa do acusado.

A Juíza Criminal, de acordo com a decisão dos jurados, fixou a pena em 2 anos, 9 meses e 10 dias, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do acusado.

A defesa do réu então recorreu ao Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a decisão dos jurados havia sido contrária às provas do processo e pedindo a anulação do julgamento. O MPSC, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, manifestou-se contrário aos pedidos da defesa, sustentando que a decisão dos jurados foi correta.

O TJSC, ao analisar o recurso no último dia 15 de maio, rejeitou as alegações da defesa e, seguindo o entendimento do MP, manteve a condenação do acusado.

Fundamentou o Desembargador relator: "No caso concreto, inexistem motivos para a anulação do julgamento, pois o Conselho de Sentença decidiu por uma das teses debatidas nos autos (a do Ministério Público), que foi totalmente razoável e plausível [...].

Desse modo, restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório acostado nos autos (prova documental e oral) que o acusado foi o autor do disparo efetuado contra o ofendido, pois embora nenhuma das testemunhas tenha presenciado o tiro, foram uníssonas ao informar que o acusado e a vítima iniciaram uma discussão antes dos fatos ".

Além disso, o Tribunal de Justiça, seguindo o atual entendimento do STF, determinou o imediato cumprimento da pena, que será providenciado pela Vara Criminal de Concórdia.