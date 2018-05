No último sábado, 26, Itá sediou a segunda etapa do Circuito Regional Oeste de Xadrez. Os enxadristas concordienses estiveram envolvidos com disputas das categorias Sub 8 Masculino, Sub 10 masculino, Sub 12 feminino, Sub 14 masculino e feminino, Geral Feminino , Geral Absoluto e Máster. O saldo foi de cinco primeiros lugares, dois segundo lugares e três terceiros lugares.

Foram primeiro lugares, Leandro Perdomo (Geral Absoluto), Vinicius Balena (Sub 14 M), Eduarda Pasqualotto Weber (Geral feminino), Amanda Barpi Cassel (Sub 12 F), Calebe Lorenzetti (Sub 10 M);

segundo lugares para Carolina Diersmann (Sub 12 F) e Barbara Magro Ziliotto (Sub 14 F); terceiro lugares para Ezequiel Henrique Chitolina (Sub 10 M), Aline Balena (Sub 12 F) e Tauany Durante (sub 14 F).