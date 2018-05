Jogos com início as 15hs

Rodadas do Interiorano de Futebol com 18 partidas

Rodada do final de semana do campeonato interiorano. Jogos válidos pelas Séries A, B e C.

No sábado, 15h, serie A

Kaiser x Boa Esperança

Kennedy x Barra do Tigre

Terra Vermelha x Sede Brum

Caravággio x Três de Outubro

Domingo, 15h

Barra Seca x Barra Bonita

Barra Fria x Guarani

Pela Série B vamos ter:

Sábado

Gomercindo x São José

Domingo

São Cristóvão x Oito de Maio

Santa Terezinha x Santa Catarina

Lajeado Paulino x Cachimbo

Linha São Paulo x Baixo São Luiz

Na Série C:

Sábado

Tiradentes x Poletto B

Gasperini x Saracura

Guarani B x Fragosos

Tamanduá x Canavese

Santo Antônio x Terra Vermelha B

Domingo

Kennedy B x Suruvi

24 de Fevereiro x Três de Outubro B