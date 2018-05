UnC suspende as aulas em todos os campi

A UnC informou na manhã desta terça-feira, 29 de maio, que as aulas estão suspensas em todos os campi hoje e amanhã, dia 30. Como na quinta-feira, 31, será feriado, e na sexta, 1º de junho, é recesso na instituição, as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira, quatro de junho.

No campus de Concórdia haverá atendimento administrativo durante a tarde desta terça-feira. As atividades serão suspensas a partir do turno da noite e retornam ao normal na segunda-feira. Essa medida foi tomada pela dificuldade de transporte dos acadêmicos.