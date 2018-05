Os transportadores continuam parados em Concórdia e de acordo com eles, não há previsão para que a mobilização acabe. Cinco pontos estão instalados no município nesta terça-feira, dia 29.

Na BR-153 são três locais de mobilização. Um no trevo de acesso a Concórdia via Bairro São Cristóvão, outro no Posto da Coopercarga e um no trevo de acesso ao Contorno Norte, próximo ao Restaurante Casa Nostra. Outro ponto está no Bairro Guilherme Reich e mais um no distrito de Santo Antônio, na saída para Seara.

A reportagem da Rádio Aliança percorreu alguns dos locais onde os transportadores estão parados e os caminhoneiros afirmam que ainda aguardam orientações, sobre a possível volta ao trabalho. Porém, garantem que no momento não há nenhuma indicação de fim da paralisação.

Nos cinco pontos a manifestação é pacífica e não há obstrução das vias. Também não há registro de caminhões transitando.