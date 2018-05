Uma pesquisa realizada pelo instituto Idea BigData no fim de semana e divulgada nesta segunda-feira, 28, aponta que a maioria da população está contra o movimento dos caminhoneiros, ao contrário do que pode parecer nas redes sociais, com a mobilização das milícias digitais favoráveis ao protesto.

De acordo com a pesquisa, 55% dos brasileiros desaprovam a paralisação. O levantamento, que ouviu 2.004 pessoas por telefone, mostra também que 95% desaprovam as ações do governo Temer para tentar por fim ao protesto e 66% são contra a política de preços da Petrobras, que leva em conta a cotação internacional do petróleo, para reajustar diariamente o combustível entregue às refinarias.

