No início da noite desta segunda-feira, dia 28, o helicóptero Saer da Polícia Civil pousou no o Estádio Domingos Machado de Lima para trazer medicamentos para a manutenção do serviço de urgência do Hospital São Francisco. Os medicamentos foram conduzidos de Tubarão até Lages pelo Saer de Criciúma e de Lages para Concórdia, o Saer de Chapecó trouxe os medicamentos de Lages para o município. Uma equipe do Hospital aguardava no estádio, um veículo do Hospital foi escoltado por uma viatura da Polícia Civil.