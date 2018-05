A greve dos caminhoneiros que ocorre em todo o Brasil deverá entrar no 9º dia nesta terça-feira, 29 de maio. Em Concórdia a terça-feira deverá iniciar com os caminhoneiros ainda mobilizados, no entanto é possível que ocorram mudanças no decorrer do dia. Alguns caminhoneiros entendem que a negociação com o governo teve conquistas importantes, enquanto outros defendem que é possível avançar ainda mais, se a paralisação for mantida.

A categoria da região também aguarda um posicionamento dos lideres da greve no eixo Rio/São Paulo. O presidente Michel Temer disse durante a tarde de hoje que tem “absoluta convicção” de que a paralisação dos caminhoneiros terminará até amanhã, dia 29.

Os caminhoneiros ainda têm algumas dúvidas sobre as medidas anunciadas pelo governo. Uma delas é se haverá apenas a redução dos R$ 0,46 da retirada dos impostos PIS/Cofins e Cide, ou se além disso, também haverá redução de mais 10% no preço do diesel nas refinarias, o que foi anunciado pelo governo na semana passada. O esclarecimento dessas dúvidas também vai influenciar se a paralisação vai continuar ou não.

Atos em Concórdia

Na tarde de hoje mais uma carreata foi realizada em Concórdia. Caminhões e veículos partiram da Rua Coberta ao trevo de acesso a Concórdia, na BR 153. Um culto também foi celebrado no local, com a presença de aproximadamente duas mil pessoas.

Aulas

As aulas na rede municipal e estadual de ensino estão mantidas em Concórdia nesta terça-feira, 29 de maio. As atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil seguem normais.

Na Universidade do Contestado, campus de Concórdia, não haverá aula nesta segunda-feira. O IFC Concórdia suspendeu as atividades até o dia 30 de maio.

Supermercados

Em algumas lojas há falta de alguns itens, principalmente os perecíveis, mas não há escassez de alimentos. Desde que iniciou a mobilização os supermercados não receberam cargas de alimentos. O gás de cozinha também está em falta em Concórdia.

Postos de combustíveis

Nos postos de Concórdia não há mais nenhum tipo de combustível. Quando encerrar a paralisação pode demorar de dois a três dias para o combustível chegar em Concórdia, já que as distribuidoras também estão desabastecidas.

Transporte coletivo

A Hodierna mantém a operação de todas as linhas de ônibus. A empresa ainda não sente a falta de combustíveis porque possui abastecimento próprio.

Hospital São Francisco

A direção do Hospital São Francisco informa que a situação em Concórdia ainda está sobre controle. Na última quinta-feira, 24 de maio, foram canceladas as cirurgias eletivas para priorizar os medicamentos para os casos de urgência e emergência. Em Concórdia não há falta de gás e de oxigênio. Hoje também chegou um helicóptero com medicamentos, vindos de Tubarão.