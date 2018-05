Mesmo depois do pronunciamento do presidente Michel Temer, feito no último domingo, anunciando medidas para acabar com a greve dos caminhoneiros, os transportadores continuam parados e as manifestações de apoio aumentaram na região. Em Concórdia, Peritiba, Ipira, Ipumirim, Seara, Itá e Xavantina, foram registrados atos a favor dos motoristas, nesta segunda-feira, dia 28.

Em Concórdia houve mais uma carreata durante a tarde. Os participantes foram do centro à BR-153 e uma missa foi realizada. Em Peritiba, manifestantes que declararam apoio aos transportadores, se reuniram na SC-390 e fizeram uma passeata até a Praça do município. Já em Ipira, os manifestantes também fizeram uma caminhada, do Supermercado Potrich até a Praça no centro, e lá cantaram o Hino Brasileiro.

Manifestantes também se mobilizaram em Itá, na segunda-feira. Apoiadores se reuniram em dois locais. Na comunidade de Nova Santa Cruz e no acesso a Adolfo Konder. Em Seara o ato de apoio aos transportadores foi realizado ao lado da SC-283, na região do CTG Seara e Pampa e da Escola Deolindo Zílio. Os apoiadores se reuniram para cantar o Hino e reivindicar a baixa nos impostos cobrados no país.

No município de Ipumirim agricultores saíram das comunidades com tratores, caminhões e carros e foram ao centro. Depois de cantarem o Hino na Praça, eles fizeram uma caminhada pelas ruas centrais do município. Em Xavantina também houve movimentação em apoio aos caminhoneiros. O ponto de encontro foi no trevo de acesso a Seara e os participantes queimaram pneus.

Em todos os municípios os manifestos foram pacíficos. Na maioria houve apoio do comércio, de agricultores e entidades. Também não há registros de obstrução de vias.