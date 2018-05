Em Piratuba, a programação do primeiro “Caipiratuba”, que iniciaria no dia 31 deste mês e teria shows musicais e apresentações culturais, foi transferido. “Vamos reprogramar o evento para o mês de julho e em breve estaremos anunciando a data ao público através da imprensa. Não temos como dar sequência, pois já teríamos que estar montando as estruturas e os equipamentos estão parados nos caminhões”, explica o presidente da Associação de Hotéis de Piratuba, Valter Schäfer.

A programação incluía ainda shows do Trio Mandacarú, de Curitiba/PR no dia 31 de maio na abertura do CaipiraTuba e com reapresentação no dia 01 de junho. Além de Zé Ramalho no dia 02 de junho. Também haveria show com Luis Herique Schutz e Arthur Guilherme de Secco (participantes do The Voice Kids) no dia 06 de junho. No dia 09 haveria show com Fernanda Liz e Banda. “A gente vai reestruturar a programação. Estamos revendo a questão de disponibilidades de datas dos artistas”, adianta Shäfer. "Mas temois uma grande programação de inverno e que será realizada", destaca.

Sobre a hospedagem no município, o presidente da Associação de Hotéis diz que alguns hotéis tiveram cancelamentos, mas o número é pequeno. “São reservas feitas com muita antecedência e as empresas de turismo que fazem o transporte de visitantes até Piratuba se preveniram e têm combustível, então, acreditamos que não haverá muitos cancelamentos”, relata Valter. “Os Hotéis têm material e alimentos para atender aos turistas e o final de semana e o feriado não serão prejudicados”, garante ele.

Já em Itá a programação de eventos de Inverno está mantida. A informação é da Secretaria de Turismo do município. As próximas atividades serão realizadas entre os dias 4 e 8 junho na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, com atrações do SESC. No sábado, dia 9, o Baile de Queijos e Vinhos está confirmado e no dia 10 acontece a final do Festival Escolar da Canção.

De acordo com a supervisora de marketing do Itá Thermas Resort, Carolina Fontanesi, não há prejuízos nas reservas de hóspedes. “Para o feriado está normal, o hotel está lotado e a gente está monitorando a situação. De repente, no decorrer da semana, a gente precise cancelar algumas reservas, mediante pedido, mas por enquanto, está normal”, relata ela. “E estamos preparados para atender os turistas, temos mantimentos para receber nosso público”, destaca Carolina.