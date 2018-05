A BRF de Concórdia enviou nota nesta tarde informando que as atividades serão retomadas nesta terça-feira, 29 de maio, nos setores de Desossa e Congelamento de Suínos, Embalagem de Linguiça Cozinha (turnos 1 e 2), Linguiça Frescal (turno 1), Calibragem de Tripa (turno 1 e 2), Matéria-Prima (turno 1) e Desossa de Parma e preparação de Copa. Os trabalhadores dos demais setores continuam com as atividades suspensas.

Os funcionários do setor de Industrialização de Aves da unidade de Seara da JBS voltarão ao trabalho nesta na terça-feira, 29, às 19h30. A informação é do setor de RH da empresa. A previsão divulgada no domingo era que as atividades seriam retomadas nesta segunda-feira, dia 28, mas devido à manutenção da paralisação nacional dos transportadores as atividades foram novamente canceladas.

Já a Industrialização de Suínos retomou as atividades às 4h30 desta segunda-feira, dia 28 de maio. As atividades seguem normais em todos os turnos de trabalho. A Aurora ainda não informou se mantém os serviços paralisados ou se irá retomar amanhã.

Com informações da Belos FM