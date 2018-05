O 8° dia de paralisação dos transportadores autônomos em Concórdia recebe na tarde desta segunda-feira, 28, o apoio de uma carreata pelo centro da cidade. Logo mais, haverá um novo ato na BR 153, inclusive com a celebração de uma missa no trevo de acesso a Concórdia. Os organizadores do movimento tem Concórdia aguardam os desdoramentos da greve pelo Brasil para definir os próximos passos. Por enquanto, informam os organizadores, a greve do transporte de carga será mantida.

Em Seara, ato que se realiza na SC 283, perto do CTG Seara e Pampa, reúne cera de mil pessoas. Muitos produtores rurais foram de trator até o local. Em Itá, dois pontos de manifestação nesta segunda-feira, 18. Um em Nova Santa Cruz e outro no trevo de Adolfo Konder.