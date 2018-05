A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe encerra nesta semana. Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não está imunizado pode procurar um posto de saúde até a próxima sexta-feira, 1º de junho. Em Concórdia, 81% do público-alvo já está protegido contra a gripe. A meta é vacinar 15.131 pessoas e estão imunizadas 12.273.

A enfermeira responsável pela sala de vacinas, Ieda Schumann, pede para que a população aproveite esta semana. “O quanto mais cedo a pessoa se vacinar, antes ela estará protegida. Estamos com um número baixo entre as gestantes, trabalhadores da saúde e crianças menores de cinco anos”, ressalta Ieda. Entre as gestantes a cobertura está em 52%, entre as crianças menores de cinco anos 61,7% e profissionais da saúde com apenas 50%.

O Ministério da Saúde ainda não sinalizou com a possibilidade de prorrogar a campanha. A meta em todo o Brasil é vacinar no mínimo 90% do público-alvo. Entre os idosos de Concórdia esse percentual já está em 95,6% e 94,4% entre os professores.

Grupos prioritários

Terá direito a receber a vacina gratuitamente as crianças com idade de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes, mulheres até 40 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas sócio-educativas, detentos e funcionários do sistema prisional. Os professores e profissionais da área da saúde também fazem parte do público-alvo.