Carro estava na Rua Leônidas Fávero, no Bairro Jardim

Fiat Uno é furtado no Bairro Jardim, em Concórdia

Um Fiat Uno bordô, placas LYS-7250, de Barracão RS, foi furtado na madrugada do último sábado, dia 26, na Rua Leônidas Fávero, no Bairro Jardim, em Concórdia. O veículo estava estacionado no pátio de uma residência.

O proprietário, Junei José Pozzo, relatou ao Jornalismo da Aliança, que o carro foi estacionado na sexta-feira e que ele percebeu que não estava mais no local, no sábado pela manhã. “O pátio é aberto, mas o carro estava chaveado. Pelo jeito os ladrões têm experiência, pois conseguiram sair sem fazer barulho, sem que a gente notasse”, conta.

Pozzo destaca que utilizava o carro diariamente em função de um problema de saúde. “Estou fazendo um tratamento e todo o dia utilizava o carro para ir ao Hospital, na farmácia ou fazer os exames. Também preciso me deslocar com urgência, quando sinto dores e não tenho outro carro”, lamenta ele. “A gente não temo como ligar para os Bombeiros toda a vez, sabemos que eles não podem ficar fazendo este tipo de transporte toda hora”, ressalta o proprietário do Uno.

Um Boletim de Ocorrência já foi registrado na Delegacia e qualquer informação sobre o carro deve ser repassada à PM, através do 190.