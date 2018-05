A falta de combustível é o principal problema nas prefeituras da região. É um dos efeitos da paralisação dos transportadores e medidas estão sendo adotadas pelas Administrações. A Prefeitura de Concórdia informou ainda na semana passada que reduziu a prestação de alguns serviços que necessitam de caminhões e maquinários. No domingo, após uma reunião, o prefeito Rogério Pacheco decretou Situação de Emergência. As aulas ainda são mantidas.

Em Peritiba, pelo menos nesta segunda-feira pela manhã, as atividades seguem normais, inclusive com as aulas. A prefeita Neusa Maraschini informou que fará uma avaliação durante o dia e novas medidas podem ser tomadas.

Em Ipira a decisão é de que serviços de máquinas, nos setores de obras e agriculturas, não serão mais realizados por enquanto. As aulas acontecem normalmente pelo menos até terça-feira.

A Prefeitura de Alto Bela Vista definiu que as aulas na rede municipal de ensino estão suspensas a partir desta segunda. Serviços de máquinas também param. A balsa que transporta veículos entre a sede do município e a comunidade de Volta Grande fará uma travessia a cada trinta minutos.

Em Piratuba as aulas da rede municipal foram suspensas ainda na quinta-feira e seguem com esta medida. O setor de obras da cidade e do interior estão com atividades paradas.

Em Arabutã a Prefeitura também informou que o setor de Infraestrutura suspendeu algumas atividades. Apenas casos de emergenciais serão realizados. As aulas seguem normalmente nesta segunda-feira pela manhã.

Em Lindóia do Sul a Prefeitura já paralisou os serviços com máquinas. As aulas serão mantidas, pelo menos nesta segunda-feira de manhã e uma avaliação deve ser feita ao meio dia, de acordo com o prefeito.

Em Ipumirim, a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura é de que as atividades seguem no início desta semana. As aulas também serão mantidas e medidas podem ser tomadas ao longo do dia.

Em Jaborá a Prefeitura informou que as aulas seguem normalmente nesta segunda-feira e há condições para atender os alunos até pelo menos quarta-feira.O volume de serviços de máquinas que utilizam óleo diesel será reduzido.

Em Presidente Castello Branco a Prefeitura vai definir medidas nesta segunda-feira, mas serviços de máquinas e caminhões estão reduzidos e as aulas serão realizadas.

Na Prefeitura de Irani a orientação também é a redução dos serviços de máquinas na agricultura e no setor de obras em função do combustível. As aulas estão mantidas.

A Prefeitura de Itá informou ao Jornalismo da Aliança, que as aulas seguem normalmente até quarta-feira. Já o setor de obras, suspendeu o trabalho a partir de hoje e só atendera questões de emergência.

Em Seara as aulas estão mantidas e não devem ser canceladas. Caso falte combustível, o pedido da Prefeitura é para que os pais levem os alunos até as escolas. Os serviços de máquinas estão mantidos, pelo menos até o meio dia.

No município de Xavantina as aulas da rede municipal estão suspensas a partir desta segunda-feira. Não há infoirmações sobre paralisação de outras atividades da Prefeitura.

Em todos os municípios a ordem é a mesma. Manter os serviços da Saúde. Viagens de transportes de pacientes continuam sendo feitas no início desta semana, porém não para cidades de longa distância.