Em entrevista agora à noite, 27, a Band News, o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros Autônomos (ABCAM), José da Fonseca Lopes, disse que assinou o acordo com o governo federal para acabar com a greve que completou hoje sete dias. A entidade não havia concordado com o entendimento anterior assinado por federações e sindicatos, mas não pela associação que ele preside.

O dirigente da entidade que começou a greve dos transportadores no Brasil disse que só aguarda a publicação das Medidas Provisórias no Diário Oficial. Além da redução do preço do óleo diesel em 46 centavos, José da Fonseca Lopes considera fundamentais para o setor a isenção do pedágio para caminhões com eixo erguido (vazios) e a fixação da Lei do Preço Mínimo para o frente.

A partir de agora, informou o presidente da ABCAM, os grevistas serão orientados a suspender a greve.