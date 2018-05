Concórdia entra nesta segunda-feira, 28 de maio, no 8º dia de paralisação dos caminhoneiros. O movimento maior está concentrado no trevo de acesso à BR 153, mas também há mobilização em outros pontos.

Quem foi aos supermercados neste domingo, 27 de maio, pôde perceber nas prateleiras a escassez de alguns produtos e um volume menor nos hortifrutis. O empresário Moacir Zat diz que a situação ainda não está caótica, mas há falta de itens como frutas, verduras, legumes, produtos lácteos de algumas marcas e embutidos. Os supermercados até estão com os produtos nos centros de distribuição, mas não conseguem fazer o transporte para as lojas.

Aulas

As aulas na rede municipal e estadual de ensino de Concórdia estão mantidas nesta segunda-feira, 28 de maio. As atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil de Concórdia seguem normais.

Postos de combustíveis

Nos postos de Concórdia não há mais nenhum tipo de combustível. Quando encerrar a paralisação pode demorar de dois a três dias para o combustível chegar, já que as distribuidoras também estão desabastecidas.

Abastecimento de água

O abastecimento de água em Concórdia ainda não está afetado. Por enquanto, a Casan tem material para fazer o tratamento da água por 10 dias.

Transporte coletivo

A Hodierna mantém a operação de todas as linhas de ônibus. A empresa ainda não sente a falta de combustíveis porque possui abastecimento próprio.

Hospital São Francisco

A direção do Hospital São Francisco informa que a situação em Concórdia ainda está sobre controle. Na última quinta-feira, 24 de maio, foram canceladas as cirurgias eletivas para priorizar os medicamentos para os casos de urgência e emergência. Em Concórdia não há falta de gás e nem de oxigênio.

Agroindústrias

A BRF de Concórdia, a Aurora e a JBS de Seara mantêm os abates paralisados nesta segunda-feira, 28 de maio.

Judiciário

A diretoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina se reuniu a pouco e decidiu que o expediente, prazos e audiências estão suspensos na segunda-feira, 28 de maio. Daqui para a frente, a diretoria do Tribunal vai se reunir diariamente às 15h com a OAB/SC, o MPSC e a Procuradoria do Estado para monitorar a situação e definir os próximos dias. Os prazos estão suspensos do TJ, Justiça do Trabalho e TRF.

Justiça do Trabalho