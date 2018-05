Um acidente de trânsito ocorreu por volta das 17h30 na BR-153 após uma saída de pista seguida de capotamento de um VW/Gol com placas de Concórdia. Segundo informações, a condutora perdeu o controle da direção, bateu no barranco e capotou. Uma mulher e uma criança de três anos foram atendidas por uma equipe dos Bombeiros Voluntários e SAMU.

A criança de três anos não sofreu ferimentos de apenas estava assustada. As duas vítimas residem próximo ao posto da PRF e foram encaminhadas para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.