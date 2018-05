Concórdia fez neste domingo, 27, a maior manifestação de apoio à greve dos transportadores desde o início do movimento. A carreata começou por volta das 16h30 na Rua Coberta, se deslocou pelas ruas Dr. Maruri e Tancredo Neves até chegar à BR 153, em São José.

O movimento deve continuar nesta segunda-feira, 28, com três pontos de controle em Concórdia e dois em Seara. Ainda há transporte de ração, mas não nas condições ideais.

Concórdia e Chapecó são as duas primeiras prefeituras do Oeste Catarinense a decretar Situação de Emergência. Já há mortandade de aves na região. No Brasil, segundo informações da Associação Brasileira de Proteína Animal, já morreram 64 milhões de aves.

Desde sexta-feira, 25, os estoques de gasolina estão praticamente a zero em toda a região. Até este domingo, havia pequenas quantidades disponíveis em alguns postos de cidades menores do Alto Uruguai Catarinense.