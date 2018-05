Governo federal e transportadores iniciam nova reunião no Palácio do Planalto neste domingo à noite, 27

O governo federal e os transportadores não interromperam as negociações durante o fim de semana. Depois de reunião do presidente Michel Temer com ministros, uma nova ruenião está sendo realizada na noite deste domingo, 27, no Palácio do Planalto, em Brasília.

A reivindicação básica dos transportadores é a redução dos preços dos combustíveis e com reajustes em períodos mais longos e previsibilidade mínima de 60 dias para o setor.

Para os grevistas, outro ponto importante é que não haja cobrança de pedágio para caminhões que trafegam vazios, com eixo erguido.