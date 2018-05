O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado por volta das 19h52min deste sábado (26), para atender uma saída de pista, na SC-390, entre Peritiba e Ipira. No local, os socorristas encontraram o condutor D.S Do N. fora do veículo, sem nenhum ferimento. O homem relatou ao Portal Magronada, que estava se deslocando de Concórdia a Piratuba, quando perdeu o controle do VW Voyage, com placas de Concórdia e saiu da pista. Ele estava vindo visitar sua namorada e depois iria ir em um “bailão”. Ainda relatou que estava um pouco tonto, por causa dos medicamentos, que havia ingerido. A Polícia Militar de Peritiba também foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis.