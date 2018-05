A terceira etapa da Liga Diamante, o principal circuito de torneios da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) está sendo disputada no Estádio Hayward Field, em Eugene, Oregon, nos Estados Unidos. Começou ontem e termina no domingo. O concordiense Darlan Romani, no arremesso, obteve a medalha de bronze com um arremesso de 21,95 metros. Novo recorde Sul Americano. No último domingo ele venceu o Meeting de Gwiadz, na Polônia, com 21,94 m, novo recorde sul-americano, marca obtida na sexta série de arremessos. É a terceira marca no Ranking Mundial da IAAF. Darlan é oriundo das Escolinhas Desportivas da Fundação Municipal de Esportes (FMEC). Foto: Wagner Carmo/CBAT, Fonte ASCOM Fmec