A melhor dupla de truco feminino catarinense, da Melhor idade, é de Concórdia. As gurias Lucila Maria Kerber e Iraci Trombetta Ficagna obtiveram o título dos Jogos Abertos da Terceira Idade (JASTI) no começo da tarde de hoje em Rio do Sul. A vitória foi sobre a dupla da cidade de Itapoá. Coincidentemente as duplas integraram o Grupo B na primeira fase dos JASTI.

O truco feminino teve a participação de 32 municípios com as disputas ocorreram no Centro de Eventos Hermann Purnhagen.

ASCOM/FMEC