Apesar da pressão do governo, os caminhoneiros mantêm a paralisação em todo o Brasil. O Governo Federal afirma que o número de pontos de bloqueio foi reduzido em 45% desde a sexta-feira.O presidente Michel Temer autorizou o uso das forças federais para garantir o tráfego nas rodovias depois que transportadores decidiram manter a mobilização, mesmo com um suposto acordo que teria acontecido com as lideranças dos manifestantes para que houvesse uma trégua por 15 dias.

O governo se comprometeu a reduzir impostos e baixar o preço do óleo diesel, além de discutir outras reivindicações da categoria, mas os transportadores querem a garantia das promessas em lei.

Em Seara a mobilização continua nos dois pontos, tanto no CTG Seara e Pampa quanto no acesso á linha Forquilha, na SC-283.

São liberados veículos de passeio, carros da saúde, cargas vivas e até caminhões que transportam alimentação para os plantéis.

Em alguns momentos a rodovia é bloqueada, mas liberada em seguida.

No entanto, já há pouquísimos veículos pesados trafegando pelas estradas.

Os organizadores dizem que, pelo menos por enquanto, manterão as manifestações em Seara e região.

Belos FM