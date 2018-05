Quintino vence fora de casa e segue líder da chave na Série C do Interiorano

O Alto Suruvi perdeu a invencibilidade na chave “E” da Série “C” do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo de Concórdia. Jogando em casa no sábado, dia 26, a equipe perdeu por 3 a 1 do Quintino, que segue liderando a chave. A Rádio Aliança transmitiu a partida.

Os visitantes mostraram que queriam voltar pra casas com os três pontos, já no primeiro tempo. Aos 26 minutos Daniel abriu o placar com um chute de primeira, de fora da área. Ele também fez o segundo, aos 46.

O Alto Suruvi voltou para a segunda etapa melhor e iniciou atacando, mas Marlon marcou o terceiro gol do Quintino aos 16 minutos e segurou o ritmo dos donos do campo. No final da partida Cézar balançou a rede e descontou para o Suruvi, que mesmo derrotado ficou em segundo na chave.