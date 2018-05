Um acidente envolvendo dois veículos foi deixou três pessoas feridas, por volta das 11:30, em Concórdia. A colisão aconteceu na Rua Tancredo Neves, um pouco a cima da Cordial Fiat, no Parque de Exposições. O acidente envolveu um GM/Vectra e um Corsa, ambos com placas de Concórdia.



No Corsa haviam mãe e filha. A.A.A, de 28 anos, era a condutora e estava com dor cervical sofreu uma pancada no joelho. Já E.A.A, de 11 anos, bateu o rosto. No Vectra estavam duas pessoas.

A condutora M.B, de 37 anos, foi retirada do interior do veículo com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Concórdia. A vítima estava com dor no peito, por causa do cinto de segurança e com uma pequena escoriação no pé direito.



Além dos Bombeiros e da Polícia Militar que orientou o trânsito e fez o levantamento, participou uma viatura do SAMU de Joaçaba que passava no local no momento do acidente.