A mobilização dos caminhoneiros em Concórdia região já entra no sexto dia neste sábado, dia 26. Conforme as informações, mais de 300 carretas e caminhões estão parados na BR-153 em pátio de postos de combustíveis. O movimento promete continuar com a paralisação dos caminhoneiros em toda a região com bloqueios em vários pontos do Município da região.

Em Concórdia, os bloqueios estão na BR-153, no trevão de acesso pela Rua Tancredo Neves. Na SC-390, acesso Sul, no Bairro Guilherme Reich SC-283, entre Concórdia e Seara, no distrito de Santo Antônio.

Os caminhoneiros estão aguardando uma negociação entre Governo Federal e Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABICAM). Os caminhoneiros devem continuar a mobilização de forma pacífica.