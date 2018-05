Um motociclista ficou ferido em uma colisão envolvendo um Fiat/Uno de Xanxerê e uma motocicleta de Irani, deixou um jovem de 18 anos ferido no início da noite desta sexta. O acidente aconteceu na comunidade de Barra Seca, na BR-153. O condutor da motocicleta, D.A.R, sofreu ferimento no joelho esquerdo e estava com suspeita de fratura nos dedos da mão esquerda. Ele foi conduzido por populares até o trevo de entrada de Concórdia, onde foi atendido pelos Bombeiros Voluntários e conduzido ao Hospital São Francisco. O condutor do veículo, J.M.G.J, 39 anos, não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para fazer os levantamentos e a orientação do trânsito até que os veículos fossem retirados das proximidades da pista.