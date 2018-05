No começa da manhã de hoje vitórias sobre dupla de Presidente Getúlio e Vargem

A partir das 8h30, no Centro de Eventos Hermann Purnhagen, tem início à segunda fase, eliminatória, do truco feminino dos 11º Jogos Abertos da Terceira Idade (JASTI) que ocorrem em Rio do Sul. Concórdia está classificada e enfrentou e venceu a duplas de Presidente Getúlio e Vargem por 2x0.

Para obter a classificação, a dupla concordiense venceu Timbó por 2 x 0 e perdeu para Itapoá por 2 x 1.Amanhã, sábado, 8h30, aguarda o vencedor do jogo 133 pelas quartas de final.

O dominó masculino perdeu na manhã de hoje para a dupla de Antonio Carlos por 2 x 0.

O bolão masculino de Concórdia obteve 170 e 165 pinos e no feminino, 167/131. A programação acontece no Clube de Caça e Tiro Dias Velho, no bairro Laranjeiras.

No dominó feminino, ontem derrota para São Ludgero por 2 x0 e vitória sobre Mafra por 2x0. No masculino vitória sobre Laguna por 2x0 e sobre Santa Rita de Lima por 2 x1.Hoje a equipe joga contra Antonio Carlos.

No truco masculino derrota para Orlean por 2x0 e para Benedito Novo por 2x1, e vitória sobre Witmarsun por 2x0.

Fonte:ASCOM/FMEC