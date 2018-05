O congresso técnico dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina está marcado para às 14 horas da próxima segunda-feira, 28 de maio, na sala de reuniões da Fundação Municipal de esportes de Concórdia. Em pauta, informações gerais dos eventos, instruções específicas para cada modalidade e sorteio dos municípios para composição de chaves.

A etapa seletiva, de 6 a 10 de junho do corrente ano, em Concórdia, vai ter disputas de futsal (masculino e feminino), futebol de campo, handebol (masculino e feminino). O futsal feminino deve ser disputado na SER Sadia, handebol no ginásio da UnC e o futebol ainda não tem definição de local. O voleibol, no naipe masculino, será realizado na cidade de Vargem Bonita.

Arvoredo, Catanduvas, Herval do Oeste, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Joaçaba, Luzerna, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara, Vargem Bonita, Xavantina e Concórdia são os quinze municípios estarão envolvidos com a Seletiva.

ASCOM/FMEC