A Associação dos Bovinocultores, Associação Comercial de Presidente Castello Branco, com auxílio de transportadores e outras entidades, está mobilizada desde às 12:30h desta sexta-feira, dia 25, para protestar junto com os caminhoneiros em função dos valores do combustível. Eles fizeram uma carreata e estão no trevo Casteliano, na SC-355.

Em entrevista ao Jornal Aliança desta sexta-feira, o presidente da Associação Comercial do município, Laércio dá Silva, explica que o objetivo é dar apoio aos transportadores. "Nós sabemos das dificuldades dos transportadores e essa causa não é só deles. Nosso município é pequeno, mas dependemos da agricultura e precisamos dos camilnhoneiros, então a gente vai ajudar esse pessoal", destacou.

O ato iniciou com carreata que saiu às 12:30h do campo municipal e seguiu emdirecao ao trevo. Laércio comenta que a rodovia posré ser bloqueada por alguns minutos, durante o ato de protesto.