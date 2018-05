O Congresso Técnico da 24ª Olimpíada Interbairros de Concórdia finalizado na manhã de hoje na sala de reuniões da fundação Municipal de Esportes de Concórdia definiu o começo de algumas modalidades. Outro assunto em pauta foi o sorteio do número de cada bairro e a modalidade inscrita. Ficou acertado que o início do futsal masculino livre acontece no dia 19 de junho, na quadra do Centro de Eventos. Jogos, em princípio, às terças e quintas-feiras.

O voleibol masculino e feminino terá suas disputas no ginásio da SER Sadia, no Centro da cidade. A definição é que serão partidas nos 27 de julho, 4 e 11 de agosto do corrente ano.

A abertura oficial da 24ª Olimpíada Interbairros de Concórdia vai ser no dia 16 de junho, às 13h30, no bairro dos Industriários. Após a solenidade terão início as disputas de xadrez e dominó.

